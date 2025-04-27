Milli atletlerden 3 madalya daha

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler çekiç atmada ilk iki sırayı milli sporcular aldı.

Özkan Baltacı 75,29 metre ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Halil Yılmazer 71,40 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu.