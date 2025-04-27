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Milli atletlerden 3 madalya daha

Milli atletlerden 3 madalya daha

14:0127/04/2025, Pazar
AA
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Özkan Baltacı şampiyon oldu.
Özkan Baltacı şampiyon oldu.

İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda mücadele eden milli atletler, 3 madalya daha kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler çekiç atmada ilk iki sırayı milli sporcular aldı.


Özkan Baltacı 75,29 metre ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Halil Yılmazer 71,40 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu.


Erkekler disk atmada yarışan Ömer Şahin de 57,73 metrelik atışıyla altın madalya elde etti.


Organizasyonda daha önce milli sporcular Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, bronz madalya almıştı.




#İran
#İmam Rıza Kupası
#Türkiye Atletizm Federasyonu
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