Atletizm Yürüyüş Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Balkan Atletizm Birliği tarafından Yunanistan’ın Astros kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye’yi 18 sporcu temsil etti. Hayrettin Yılmaz ve Meryem Bekmez, Balkan şampiyonu olurken, Kader Güvenç ve Azadullah Begçe gümüş madalya kazandılar. Mikail Dere, Kader Dost, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven ve Muhammed Emir Işık ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, ’’Balkan şampiyonasında tecrübeli sporcularımızın yanı sıra, genç sporcularımızla katıldık. 2028 Olimpiyatlarında Yürüyüş 20 kilometre yerine, 21 kilometre olarak yani yarı maraton mesafesinde yapılacak. Spor bakanlığımız, Spor genel müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve biz federasyon olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2028 olimpiyatlarında da tüm kotaları alarak, maksimum sayıda yürüyüşçümüzle ülkemizi temsil etmek olacak. Sporcularımız daha önce bunu başardılar yine başaracaklar’’ diye konuştu.