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Spor

Kırmızı kartlar havada uçuştu: Kocaeli evinde Manisa’ya 2. yarıda kaybetti

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Kocaelispor evinde Manisa FK’yı konuk etti. 3 kırmızı kartlı maçta kazanan 2-1’lik skorla Manisa FK oldu. Kocaelispor 2. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı ve 45’te golü buldu. İkinci yarıda Manisa FK iki gol bularak 3 puanın sahibi oldu. Kocaelispor - Manisa FK maç özeti ve 1. Lig güncel puan durumu haberimizde.

10:16 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:17 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kocaelispor - Manisa FK maç özeti
Kocaelispor - Manisa FK maç özeti
Kocaelispor,
5. haftasında Manisa FK ile karşılaştı. Ev sahibi Kocaeli 10 kişi kaldığı maçta öne geçti fakat skoru koruyamadı ve maç Manisa FK’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Pedrinho, Dani Ramirez, Oğuz Gürbulak’tan geldi. Kocaelispor - Manisa FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KOCAELİSPOR - MANISA FK MAÇ ÖZETİ

Kocaelispor - Manisa FK maç özetini izlemek için

Kocaelispor - Manisa FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG TOPLU SONUÇLAR

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Kocaelispor
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
22 dakika önce
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