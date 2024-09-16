Kocaelispor - Manisa FK maç özeti
Kocaelispor,
5. haftasında Manisa FK ile karşılaştı. Ev sahibi Kocaeli 10 kişi kaldığı maçta öne geçti fakat skoru koruyamadı ve maç Manisa FK’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Pedrinho, Dani Ramirez, Oğuz Gürbulak’tan geldi. Kocaelispor - Manisa FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KOCAELİSPOR - MANISA FK MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - MANISA FK MAÇ ÖZETİ
Kocaelispor - Manisa FK MAÇ SONUCU
Kocaelispor - Manisa FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG TOPLU SONUÇLAR
TRENDYOL 1. LİG TOPLU SONUÇLAR
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Kocaelispor
#Manisa FK
#Trendyol 1. Lig
22 dakika önce