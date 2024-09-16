Kocaelispor,

5. haftasında Manisa FK ile karşılaştı. Ev sahibi Kocaeli 10 kişi kaldığı maçta öne geçti fakat skoru koruyamadı ve maç Manisa FK’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Pedrinho, Dani Ramirez, Oğuz Gürbulak’tan geldi. Kocaelispor - Manisa FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.