Kocaelispor Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında, Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor oyuncusu Mendes (sağda), Ankara Keçiörengücü oyuncusu Uğur Kaan Yıldız (solda) ile mücadele etti.