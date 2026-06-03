Kocaelispor Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında, Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor oyuncusu Mendes (sağda), Ankara Keçiörengücü oyuncusu Uğur Kaan Yıldız (solda) ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Kaan Yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ile Uğur Kaan Yıldız arasında 1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanacak 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yıldız, Göztepe'de geçen sezon 9 maça çıktı.
#Kocaelispor
#Uğur Kaan Yıldız
#Futbol