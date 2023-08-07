Konferans Ligi play-off turu kuraları çekiliyor

Yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, İtalya'nın Atalanta takımında kamp kadrosuna dahil edilmeyen Merih Demiral'ı da transfer etmek istiyor. İtalya'dan Inter'in de devrede olduğu milli stoper, Milano ekibiyle anlatamazsa sarı-lacivertli takıma gelecek.