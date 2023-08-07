Konferans Ligi play-off turu kuraları çekiliyor

Kura çekimi bugün 15.00'te.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakiplerinin belirleneceği kura çekimi bugün saat 15.00'te çekilecek.
Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Slovenya takımlarından Maribor ile karşı karşıya geliyor.
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor.
Lille (Fransa)
Aris (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Gent (Belçika) - Pogon Szczecin (Polonya)
Viktoria Plzen (Çekya) - Gzira United (Malta)
Adana Demirspor, 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya geliyor.
Slavia Prag (Çekya) / Dnipro (Ukrayna) maçının kaybedeni
AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Romanya)
Olympiacos (Yunanistan) / Genk (Belçika) maçının kaybedeni
Aston Villa (İngiltere)