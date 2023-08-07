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Spor

Konferans Ligi play-off turu kuraları çekiliyor

Temsilcilerimizin UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

10:39 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kura çekimi bugün 15.00'te.

Kura çekimi bugün 15.00'te.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakiplerinin belirleneceği kura çekimi bugün saat 15.00'te çekilecek.


Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Slovenya takımlarından Maribor ile karşı karşıya geliyor.


Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)

Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)

Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)


Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Azerbaycan takımlarından Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor.


Siyah-beyazlıların turu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Lille (Fransa)

Aris (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Gent (Belçika) - Pogon Szczecin (Polonya)

Viktoria Plzen (Çekya) - Gzira United (Malta)


Adana Demirspor, 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya geliyor.


Mavi-şimşeklerin turu geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Slavia Prag (Çekya) / Dnipro (Ukrayna) maçının kaybedeni

AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Romanya)

Olympiacos (Yunanistan) / Genk (Belçika) maçının kaybedeni

Aston Villa (İngiltere)



#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Adana Demirspor
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