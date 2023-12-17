Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi şampiyonluk olasılıklarında İtalyan ekibi Fiorentia'na ile birlikte kazanma olasılığı en yüksek 5. takım (%9) oldu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi şampiyonluk olasılıklarında İtalyan ekibi Fiorentia'na ile birlikte kazanma olasılığı en yüksek 5. takım (%9) oldu.

Kupanın favorisi olarak ilk sırada %25 ile Aston Villa (İngiltere), ardından %11 ile Lille (Fransa) ve Real Betis (İspanya) geliyor.

Sarı-lacivertli yönetim, son 16 turuyla birlikte grup aşamasında kadroya yazamadığı (geç transferlerden dolayı) oyuncuları da ekleyip transferlerle birlikte güçlü olan oyun anlayışını daha iyi bir hale getirip final oynamak istiyor.