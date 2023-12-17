UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmaya hak kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk favorileri arasında gösteriliyor.
Kupanın favorisi olarak ilk sırada %25 ile Aston Villa (İngiltere), ardından %11 ile Lille (Fransa) ve Real Betis (İspanya) geliyor.
Sarı-lacivertli yönetim, son 16 turuyla birlikte grup aşamasında kadroya yazamadığı (geç transferlerden dolayı) oyuncuları da ekleyip transferlerle birlikte güçlü olan oyun anlayışını daha iyi bir hale getirip final oynamak istiyor.
Play-off turu Şubat ayında oynanacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin sahne alacağı son 16 turu karşılaşmaları Mart ayında oynanacak.