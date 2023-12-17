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Spor

Konferans Ligi'nin 5. favorisi: Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi için şampiyonluk olasılıkları tahmin edildi. Fenerbahçe'nin son 16'ya kaldığı turnuvada sarı-lacivertli ekip, kupayı kazanacak takımlar arasında İtalyan ekibi Fiorentia'nın ardından 5. sırada yer aldı. Kupanın favorisi olarak ise İngiliz ekibi Aston Villa gösteriliyor.

11:44 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:54 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler, finale ev sahipliği yapacak Yunanistan'da kupayı kaldırmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, finale ev sahipliği yapacak Yunanistan'da kupayı kaldırmak istiyor.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmaya hak kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk favorileri arasında gösteriliyor.


Euro Club Index'in verilerine göre;
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi şampiyonluk olasılıklarında İtalyan ekibi Fiorentia'na ile birlikte kazanma olasılığı en yüksek 5. takım (%9) oldu.

Kupanın favorisi olarak ilk sırada %25 ile Aston Villa (İngiltere), ardından %11 ile Lille (Fransa) ve Real Betis (İspanya) geliyor.

UEFA Konferans Ligi favorileri şöyle sıralandı:

Sarı-lacivertli yönetim, son 16 turuyla birlikte grup aşamasında kadroya yazamadığı (geç transferlerden dolayı) oyuncuları da ekleyip transferlerle birlikte güçlü olan oyun anlayışını daha iyi bir hale getirip final oynamak istiyor.


Play-off turu Şubat ayında oynanacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin sahne alacağı son 16 turu karşılaşmaları Mart ayında oynanacak.









#UEFA Konferans Ligi
#Fenerbahçe
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#Favori
33 dakika önce
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