Konya'nın devleri TÜMOSAN ile Konyaspor yeniden bir arada

"Konya’nın devleri, Konyaspor’umuz ile TÜMOSAN, bildiğiniz gibi güçlerini geçen sezon birleştirmişti. Şehrimizin iki güzide markasının bu güçlü birlikteliği yeni sezonda devam edecek. Birlikteliğimizin, beraberliğimizin her iki tarafa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uluslararası düzeyde tanınan ve Türkiye’nin en büyük motor ve traktör sanayi şirketlerinden TÜMOSAN, motor ve traktör üretiminin yanı sıra bugün savunma sanayi noktasında parmakla gösterilen dev bir şirket haline gelmiştir. Açıkçası şehrimizde faaliyet gösteren böylesine büyük bir firma ile birlikte olmak Konyaspor’umuza güç katacaktır. Konya’nın güçleri aynı çatı altında devam edecek ve Konyaspor’umuzun yeniden isim sponsoru yerli ve milli üretimin öncüsü TÜMOSAN olacak. Açıkçası bu tür anlaşmaları, futbolumuzun ilerlemesi adına çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Spora katma değer katan TÜMOSAN gibi firmalarımızın önemi her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor. TÜMOSAN gibi dünyaya hitap eden şirketlerin, spora verdiği katkı ülke futbolunun gelişimi açısından da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda, Konyaspor’umuzun geçen sezondan bu yana yanında yer alan başta Albayrak Ailesi'ne ve TÜMOSAN'a yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Birlikten güç doğar düsturuyla çıktığımız bu yolun, inşallah takımımıza da etkisinin güzel olacağını düşünüyorum."