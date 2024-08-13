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Spor

Konya'nın devleri TÜMOSAN ile Konyaspor yeniden bir arada

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru TÜMOSAN oldu.

17:11 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 17:58 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ile Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ile Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz

Konyaspor, Uluslararası düzeyde bilinen ve Türkiye’nin en büyük motor ve traktör sanayi şirketlerinden TÜMOSAN ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.


MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’ndaki imza törenine, Kulüp başkanı Ömer Korkmaz, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ve her iki tarafın yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Törende konuşma yapan Ömer Korkmaz, şunları kaydetti:

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz

Ömer Korkmaz: Konya’nın güçleri aynı çatı altında devam edecek



"Konya’nın devleri, Konyaspor’umuz ile TÜMOSAN, bildiğiniz gibi güçlerini geçen sezon birleştirmişti. Şehrimizin iki güzide markasının bu güçlü birlikteliği yeni sezonda devam edecek. Birlikteliğimizin, beraberliğimizin her iki tarafa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uluslararası düzeyde tanınan ve Türkiye’nin en büyük motor ve traktör sanayi şirketlerinden TÜMOSAN, motor ve traktör üretiminin yanı sıra bugün savunma sanayi noktasında parmakla gösterilen dev bir şirket haline gelmiştir. Açıkçası şehrimizde faaliyet gösteren böylesine büyük bir firma ile birlikte olmak Konyaspor’umuza güç katacaktır. Konya’nın güçleri aynı çatı altında devam edecek ve Konyaspor’umuzun yeniden isim sponsoru yerli ve milli üretimin öncüsü TÜMOSAN olacak. Açıkçası bu tür anlaşmaları, futbolumuzun ilerlemesi adına çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Spora katma değer katan TÜMOSAN gibi firmalarımızın önemi her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor. TÜMOSAN gibi dünyaya hitap eden şirketlerin, spora verdiği katkı ülke futbolunun gelişimi açısından da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda, Konyaspor’umuzun geçen sezondan bu yana yanında yer alan başta Albayrak Ailesi'ne ve TÜMOSAN'a yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Birlikten güç doğar düsturuyla çıktığımız bu yolun, inşallah takımımıza da etkisinin güzel olacağını düşünüyorum."



TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise şöyle konuştu:

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun

Halim Tosun: Bu imza ile de bir gönül borcunu yerine getirmiş oluyoruz


“Nasıl ki TÜMOSAN Konya’da büyüyen bir dev olduysa, nasıl ki şehrimizdeki fabrikamızda Konyalı vatandaşlarımıza istihdam sağlıyor, üretimlerimizle Konya’yı dünyaya tanıtıyorsak işte bu imza ile de bir gönül borcunu yerine getirmiş oluyoruz. Konya’dan büyüyen iki markamız huzurlarınızda tekrar bir arada... 1922 yılından beri Anadolu ruhunu spor dünyasına taşıyan Konyaspor Kulübümüze isim sponsoru olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yerelden dünyaya ulaşma hedefinde Konya’mızın iki büyük gücü iş birliğine devam edecektir."


İmza töreni, forma takdiminin ardından gerçekleşen stadyum gezisiyle sona erdi.







#TÜMOSAN
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#Halim Tosun
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