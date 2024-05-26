Süper Lig'de son haftaya taşınan şampiyonluk yarışında çözüldü. Lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 29 ile 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 78. dakikada Frip'ten geldi.





Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla puanını 102'ye yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. 41 puanda kalan TÜMOSAN Konyaspor ise Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla lige tutunmayı başardı.





TÜMOSAN Konyaspor 1-3 Galatasaray maç özetini izlemek için TIKLAYIN













Beşinci yıldıza bir adım kaldı





Galatasaray, formasına 5. yıldızı takmaya çok yaklaştı. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olman sarı-kırmızılılar, 24. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın 5. yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kaldı.





Kral Icardi





Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, TÜMOSAN Konyaspor ağlarını iki kez havalandırdı. Gol sayısını 25'e yükselten Arjantinli futbolcu, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

















Okan Buruk'un 3. şampiyonluğu





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon oldu. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile de aynı başarıyı tekrarlamıştı.



















