Süper Lig'in 18. haftasında günün ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi kaydetti. 50 ve 63. dakikalarda kazanılan penaltılarda topun başına geçen Arnavut futbolcu, beyaz noktadan iki kez fileleri havalandırdı.
Üçüncülük mücadelesi veren Kayserispor bu mağlubiyetla 29 puanda kaldı. Ateş hattında yer alan TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 18'e yükseltti.