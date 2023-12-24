Süper Lig'in 18. haftasında günün ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi kaydetti. 50 ve 63. dakikalarda kazanılan penaltılarda topun başına geçen Arnavut futbolcu, beyaz noktadan iki kez fileleri havalandırdı.