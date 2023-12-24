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Spor

TÜMOSAN Konyaspor-Kayserispor: 2-0

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan TÜMOSAN Konyaspor, sezonun flaş takımlarından Kayserispor'u iki golle mağlup etti. Konyaspor-Kayserispor maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:31 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 15:34 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Hakan Keleş ve takımının gol sevinci
Teknik direktör Hakan Keleş ve takımının gol sevinci

Süper Lig'in 18. haftasında günün ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi kaydetti. 50 ve 63. dakikalarda kazanılan penaltılarda topun başına geçen Arnavut futbolcu, beyaz noktadan iki kez fileleri havalandırdı.


Üçüncülük mücadelesi veren Kayserispor bu mağlubiyetla 29 puanda kaldı. Ateş hattında yer alan TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 18'e yükseltti.


Konyaspor 2-0 Kayserispor maç özetini izlemek için






#Süper Lig
#Konyaspor
#Kayserispor
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