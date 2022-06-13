Fatih Özgökçen: Abdülkerim'e Beşiktaş'ın teklifi Fenerbahçe'nin ilgisi var

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'ya transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, Abdülkerim Bardakçı için Beşiktaş’tan resmi teklif aldıklarını, Fenerbahçe ile ise gayri resmi görüşmeleri olduğunu açıkladı.

"Teklifler var"

Özgökçen yaptığı açıklamada, “Abdülkerim’e resmi teklifler var. Bu teklifleri değerlendirirken Konyaspor’un menfaatlerini en üst düzeyde savunmak zorundayız. Sonrasında futbolcu arkadaşımızın isteklerine önem veriyoruz. Beşiktaş’tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe ile ise gayri resmi görüşmelerimiz var. Değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız. Şu anda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.