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Konyaspor-Beşiktaş | CANLI

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Beşiktaş | CANLI
Konyaspor-Beşiktaş

İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN SPORTS HD 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Konyaspor'un 11'i;

  • Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Endri Çekiçi, Amir, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş'ın 11'i;

  • Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
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