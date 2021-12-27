Spor Konyaspor Ahmed Hassanın golüyle kazandı Liderle arasındaki fark 7 oldu
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Konyaspor Ahmed Hassan'ın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark '7' oldu

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor'un lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 7 oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor Ahmed Hassanın golüyle kazandı: Liderle arasındaki fark 7 oldu
Konyasporlu taraftarlar

Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada orta sahada topla buluşan Josef ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Oğuzhan’a pasını attı. Oğuzhan’ın şutunda kaleci Sehic’in topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

29. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin ortasına Soner kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Pjanic’in ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale önündeki Batshuayi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

39. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Detaylar geliyor...
Konyasporson dakikada kazandı

Konyaspor
son dakikada kazandı

​Konyaspor lider Trabzonspor'la arasındaki farkı 7'ye indirdi.
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