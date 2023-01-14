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Beşiktaş'ta hedef 3'te 3

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde, Konyaspor'a mağlup ederek dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Beşiktaş maçı saat kaçta? hangi kanalda? hakem kim?
Beşiktaş'ta tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında bugün saat 16.00'da Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Deplasmanda işler yolunda değil

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, ligde rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Bu karşılaşmalarda Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında aldı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

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