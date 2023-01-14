Beşiktaş'ta hedef 3'te 3

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında bugün saat 16.00'da Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Deplasmanda işler yolunda değil

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, ligde rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Bu karşılaşmalarda Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Beşiktaş, ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında aldı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

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Manchester United'la anlaşan ve sözleşmesi fesih edilen Weghorst'un yerine ise Cenk oynayacak.

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