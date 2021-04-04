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Konyaspor, Erzurum deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor, Erzurum deplasmanında kazandı
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 32. haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Deni Milosevic ve 44. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Erzurumspor'un tek golünü ise 15. dakikada Da Costa attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 39'a yükseltirken, Erzurumspor ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

7 maçtır kazanamıyor

Ligde son olarak deplasmanda Rizespor'u 2-0 yenen Erzurumspor, 7 haftadır kazanamıyor. Mavi-beyazlı takım bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.


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