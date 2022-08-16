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Konyaspor-Fenerbahçe maçı için İstanbul talebi

Konyaspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Lig maçının fikstür değişikliği yapılarak İstanbul’da oynanmasını talep etti.

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Haber Merkezi İHA
Konyaspor-Fenerbahçe maçı için İstanbul talebi
Stadyumun zeminini düzeltmek için çalışmalar sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda TFF Maç Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda zeminin futbol oynamaya müsait olmadığı raporlandı.

Stadyum zemininin futbolcu sağlını tehdit ettiği gerekçesiyle alınan karardan dolayı Konyaspor-Medipol Başakşehir Süper Lig maçı Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda zemin onarım çalışmaları devam ederken, yeşil-beyazlıların Fenerbahçe ile oynayacağı bir sonraki iç saha maçının da Eskişehir’de oynanması için görüşmeler sürüyor.

"Fikstür değişikliği yapılmasını istedik"

Eskişehir’de oynanan Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından tarafsız sahada oynamaları hakkında sosyal medyada açıklamalar yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, zeminde yapılan çalışmaların yetişmemesi durumda bir sonraki iç saha maçının İstanbul’da oynamak istekilerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’na fikstür değişikliği için başvuruda bulunduklarını dile getiren Özgöçen, “Fenerbahçe maçı için taraftarımızdan gelen istek ve bizim değerlendirmelerimiz neticesinde fikstür değişikliği yapılmasını istedik. Bir sonraki maç İstanbul’da, ikinci yarıdaki maç Konya’da oynanacak şekilde. TFF henüz cevap vermedi. Cevaba göre hareket edeceğiz” dedi.

29 Ağustos tarihinde oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe Süper Lig maçının, Yeni Eskişehir Stadyumu’nda gerçekleştirilme ihtimali sürüyor.

Görüşmeler devam ederken, taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelecek cevabı merakla bekliyor.

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