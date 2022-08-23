Eskişehirspor'dan Konyaspor-Fenerbahçe maçı talebi

Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabaka öncesi, Konya Büyükşehir Stadyumu’nun zemin durumu belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşılaşmasını Eskişehir’de oynayan Konyaspor’un, Fenerbahçe maçını da aynı sahada oynaması planlanıyor.

"Pazar günü oynansın"

Karşılaşma öncesinde TFF’ye seslenen Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, maçın pazar günü yapılması talebini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, “Madem Konyaspor ve Fenerbahçe maçı Eskişehir’de oynanacak, iki takım da deplasman yapacak; bu maç pazar günü olmalıdır. Futbol şehri Eskişehir’de karnaval havasında bir maç olsun. Bu arada Eskişehir’in Eskişehirspor’u meşhurdur” ifadelerine yer verdi.

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Madem #Konyaspor ve #Fenerbahçe maçı Eskişehir ‘de oynanacak



İki takımda Eskişehir ‘e deplasman yapacak



Bu maç pazar günü olmalıdır❗️ @TFF_Org



Futbol şehri Eskişehir’de karnaval havasında bir maç olsun ⚽️



Bu arada Eskişehir’in #Eskişehirspor ‘u meşhurdur😁 — Mehmet Şimşek (@mehmetesk1974) August 23, 2022

SPOR Konyaspor-Fenerbahçe maçı için İstanbul talebi



