Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor evinde Giresunspor konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ev sahibi Konyaspor Süper Lig'de 9 maçtır kazanamazken, konuk ekip Giresunspor ise 8 maçtır ligde kazanamıyor.

Alınan bu souçla Konyaspor puanını 28'e çıkartırken, Giresunspor ise 22 puana yükseldi. Konyaspor gelecek hafta ligden çekilen Hatayspor'a konuk olacağı için haftayı BAY geçecek, Giresunspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.