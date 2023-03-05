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Spor

ÖZET | Konyaspor-Giresunspor: 0-0

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi Konyaspor Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta gol atamadı. Konyaspor-Giresunspor karşılaşmasının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:03 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor evinde Giresunspor konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Ev sahibi Konyaspor Süper Lig'de 9 maçtır kazanamazken, konuk ekip Giresunspor ise 8 maçtır ligde kazanamıyor.

Alınan bu souçla Konyaspor puanını 28'e çıkartırken, Giresunspor ise 22 puana yükseldi. Konyaspor gelecek hafta ligden çekilen Hatayspor'a konuk olacağı için haftayı BAY geçecek, Giresunspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Konyaspor-Giresunspor maç özeti

22. dakikada Muhammet Demir’in ceza sahası önü sol çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada rakip yarı alanından topla kaleye doğru ilerleyen Bajic’in ceza yayının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

32. dakikada Moreno’nun pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun dar açıdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top auta gitti.

37. dakikada Mahir atılan uzun topla ceza sahası içinde topu göğsüyle indirip kaleye vurdu ancak kaleci Ferhat gole izin vermedi.


#Giresunspor
#Konyaspor
#Süper Lig
31 dakika önce
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ÖZET | Konyaspor-Giresunspor: 0-0
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