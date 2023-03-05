Konyaspor gol atmayı unuttu

Konyaspor yönetimi Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası İlhan Palut ile yolları ayırmış yerine Aleksandar Stanojevic'i getirmişti. Sırp teknik direktör yönetiminde ligde 5 maça çıkan Konyaspor 4 yenilgi 1 beraberlik alırken rakip kalelere gol dahi atamadı. Aleksandar Stanojevic bu istatistiği ile Süper Lig tarihinde görev yaptığı ilk beş maçta gol sevinci yaşayamayan ilk yabancı teknik direktör oldu.