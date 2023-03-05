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Spor

Konyaspor gol atmayı unuttu

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor evinde Giresunspor ile 0-0 berabere Konyaspor Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıktığı 5 maçta da gol atamamış oldu.

18:19 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aleksandar Stanojevic

Aleksandar Stanojevic

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor evinde Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor ligde 9 maçtır kazanamıyor. Yeşil-beyazlı ekip ayrıca Süper Lig'de 5 maçtır gol atamıyor.

Teknik direktör değişti gol unutuldu

Konyaspor yönetimi Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası İlhan Palut ile yolları ayırmış yerine Aleksandar Stanojevic'i getirmişti. Sırp teknik direktör yönetiminde ligde 5 maça çıkan Konyaspor 4 yenilgi 1 beraberlik alırken rakip kalelere gol dahi atamadı. Aleksandar Stanojevic bu istatistiği ile Süper Lig tarihinde görev yaptığı ilk beş maçta gol sevinci yaşayamayan ilk yabancı teknik direktör oldu.




#Konyaspor
#Aleksandar Stanojevic
#Süper Lig
15 dakika önce
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Konyaspor gol atmayı unuttu
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ÖZET | Konyaspor-Giresunspor: 0-0
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