Konyaspor-Kayserispor
Süper Lig'in 33.haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi. Konyaspor'un 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Konyaspo'un gollerini 48.dakikada Uğurcan ile 55.dakikada Soner Dikmen atarken, konuk ekibin golleri ise 46 ve 52.dakikalarda Cardoso 'dan geldi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 46'ya çıkartırken, Kayserispor 49 puana yükseldi. Gelecek hafta Konyaspor, Alanyaspor'a konuk olurken, Kayserispor haftayı bay geçecek.
Konyaspor-Kayserispor maç özeti
11. dakikada Moreno’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo’nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis’in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
46. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında derin bir pasla çaprazdan savunma arkasına sarkan Mensah penaltı noktasında bulunan Cardoso’ya topu gönderdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-1
48. dakikada Pozuelo’nun sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Uğurcan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
53. dakikada Mane sol çaprazdan ceza sahasına girmeden yerden ön direğe verdiği pasa bekletmeden dokunan Cardoso meşin yuvarlağı uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu. 1-2
55. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Guilherme’nin penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2