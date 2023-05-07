Konyaspo'un gollerini 48.dakikada Uğurcan ile 55.dakikada Soner Dikmen atarken, konuk ekibin golleri ise 46 ve 52.dakikalarda Cardoso 'dan geldi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 46'ya çıkartırken, Kayserispor 49 puana yükseldi. Gelecek hafta Konyaspor, Alanyaspor'a konuk olurken, Kayserispor haftayı bay geçecek.