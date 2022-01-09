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Konya'da kazanan Sivasspor

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Bu sonucun ardından Konyaspor'un lider Trabzonspor ile olan puan farkı ise 10'a yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Konyaspor-Sivasspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi Yigido 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 39 puanda kaldı. Sivasspor ise 29 puana yükseldi. Ayrıca Konyaspor'un lider Trabzonspor ile olan puan farkı ise 10'a yükseldi.

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

  • Konyaspor 5 maç sonra kaybetti
  • Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Arka arkaya 4 maç kazanan Konyaspor, Sivasspor'a 1-0 kaybetti ve galibiyet serisi sona erdi.
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