Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı: Tarihi rekor kırıldı

Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Son derece tempolu geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor maçın başında 10 kişi kaldı

Trabzonspor'un gollerini 1. dakikada Cornelius ve 76. dakikada Hadziahmetociv (K.K) attı. Konyaspor'un gollerini ise 20 ve 46. dakikalarda Endri Cekici kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'da Vitor Hugo 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 14'e, Konyaspor ise 12'ye yükseltti. Gelecek hafta bordo-mavili ekip sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Deplasmanda en uzun yenilmezlik serisi

REKLAM

Deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde etti. Bir önceki seri 1981 ve 1982 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlikti.

Uğurcan Çakır rekor kırdı

Uğurcan Çakır, Konyaspor karşısında 8 kurtarış yaparak Süper Lig'de yakaladığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti. Uğurcan Çakır'ın kurtarış yaptığı pozisyonlardan bir tanesi;