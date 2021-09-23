Spor Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı Tarihi rekor kırıldı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile berabere kaldı: Tarihi rekor kırıldı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda, maçın başında 10 kişi kalmasına rağmen İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Konyaspor-Trabzonspor maç özeti izle
​Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Son derece tempolu geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor maçın başında 10 kişi kaldı

Trabzonspor'un gollerini 1. dakikada Cornelius ve 76. dakikada Hadziahmetociv (K.K) attı. Konyaspor'un gollerini ise 20 ve 46. dakikalarda Endri Cekici kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'da Vitor Hugo 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 14'e, Konyaspor ise 12'ye yükseltti. Gelecek hafta bordo-mavili ekip sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Deplasmanda en uzun yenilmezlik serisi

Deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 21 maç ile dış sahada kulüp tarihinin en uzun namağlup serisini elde etti. Bir önceki seri 1981 ve 1982 yılları arasında elde ettiği 20 maçlık deplasmanda yenilmezlikti.

Uğurcan Çakır rekor kırdı

Uğurcan Çakır, Konyaspor karşısında 8 kurtarış yaparak Süper Lig'de yakaladığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti. Uğurcan Çakır'ın kurtarış yaptığı pozisyonlardan bir tanesi;

Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Çekya Başbakanı Babişten göçe karşı kesin çözüm önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.