Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Konyaspor'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşandı. 10 Şubat 2021 tarihinde takımın başına geçen ve 81 maçta 1.64 puan ortalaması yakalayan teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.





Son 10 maç 1 galibiyet





Ligde oynanılan son 10 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti. Yeşil beyazlı ekip bu süreçte, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik almıştı. Sahasında Gaziantep'e 1-0 kaybeden Konyaspor, ligde oynanılan son karşılaşmada Beşiktaş'a da 2-1 yenilmişti.





Daha önce Göztepe'de görev yapan 46 yaşındaki teknik adam, İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçmişti. Konyaspor'un teknik direktörü olarak 81 karşılaşmada görev yapan İlhan Palut, 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.



















