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Spor
Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, tecrübeli teknik adam İlhan Plaut ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı ekibin başında toplamda 81 maçta süre alan İlhan Palut, 1.64 puan ortalaması yakaladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:16 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlhan Palut

İlhan Palut

Süper Lig ekibi Konyaspor'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşandı. 10 Şubat 2021 tarihinde takımın başına geçen ve 81 maçta 1.64 puan ortalaması yakalayan teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.


Son 10 maç 1 galibiyet

Ligde oynanılan son 10 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti. Yeşil beyazlı ekip bu süreçte, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik almıştı. Sahasında Gaziantep'e 1-0 kaybeden Konyaspor, ligde oynanılan son karşılaşmada Beşiktaş'a da 2-1 yenilmişti.


Daha önce Göztepe'de görev yapan 46 yaşındaki teknik adam, İzmir ekibinden ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçmişti. Konyaspor'un teknik direktörü olarak 81 karşılaşmada görev yapan İlhan Palut, 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.






#Konyaspor
#İlhan Palut
#Süper Lig
1 saat önce
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Konyaspor'da İlhan Palut ile yollar ayrıldı
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