Spor Konyaspordan Aykut Kocaman açıklaması geldi
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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması geldi

Konyaspor Kulübü, Aykut Kocaman iddialarını yalanladı ve teknik direktör İlhan Palut ile yola devam edileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Konyaspordan Aykut Kocaman açıklaması geldi
Aykut Kocaman son olarak Başakşehir'i çalıştırmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımın başına getireceği yönündeki haberleri yalanladı.


Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "Bilindiği gibi Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig’de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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