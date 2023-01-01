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Spor
Konyaspor Aleksandar Stanojevic ile anlaştı
Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı alan Konyaspor, çok geçmeden yeni hocasını buldu. Konyaspor, Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına prensipte anlaşma sağladı.
9:22 . 17/01/2023 Salı
DHA
Aleksandar Stanojevic

Aleksandar Stanojevic

Sürpriz bir şekilde teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor'da yeni hoca belli oldu. Yeşil beyazlı takım, teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.


İmza için geliyor

Yeşil-beyazlı yönetim, 09 Şubat 2021 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Yönetim, Palut'un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımını çalıştıran Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı.


Aleksandar Stanojevic'ın yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.





#Konyaspor
#İlhan Palut
#Aleksandar Stanojevic
2 saat önce
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Konyaspor Aleksandar Stanojevic ile anlaştı
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