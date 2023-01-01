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Aleksandar Stanojevic
Sürpriz bir şekilde teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor'da yeni hoca belli oldu. Yeşil beyazlı takım, teknik direktörlük görevi için Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Yeşil-beyazlı yönetim, 09 Şubat 2021 tarihinde takımın başına getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Yönetim, Palut'un yerine en son Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan takımını çalıştıran Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Aleksandar Stanojevic'ın yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.