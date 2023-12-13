Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu son hafta karşılaşmasında deplasmanda Kopenhag'a 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Danimarka ekibi grubu 1.sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise Hakan Balta'nın yönetiminde grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.