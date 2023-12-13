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Spor

Kopenhag 1-0 Galatasaray (ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte grubu 3. sırada tamamlayarak Devler Ligi'ne veda etti. Kopenhag-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:51 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:47 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta karşılaşmasında Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.


Karşılaşmada Kopenhag'ın tek golü 58.dakikada Lerager kaydetti.


Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Bayern Münih'e mağlup olmasının ardından grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.


A grubunun diğer karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.




Maçın önemli anları:

8'inci dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Ceza sahası yayında topla buluşan Elyounoussi, sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ankersen'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.


41'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey ortasını yaptı. Icardi'nin kafayla indirdiği topa Zaha'nın penaltı noktasının hemen gerisinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.


İlk yarı 0-0 sona erdi.


58'inci dakikada Kopenhag öne geçti. Gonçalves'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Achouri'nin yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Lerager'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.


73'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içerisindeki Icardi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun topuğuyla altıpasın gerisine bıraktığı topa hareketlenen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


84'üncü dakikada Ziyech'in sağ kanattan yaptığı ortada Bakambu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grabara'da kaldı.


90'ıncı dakikada Lerager, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına basmasının ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


90+2'nci dakikada Hakim Ziyech'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Grabara son anda kornere tokatladı.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Kopenhag sahadan 1-0 galip ayrıldı.







#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Kopenhag
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