Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu

Burak Yılmaz, Lille'in Sparta Prag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına damga vurdu. Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olurken 7 dakikada attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu.

Lille, Burak Yılmaz'ın attığı gollerle Sparta Prag maçından 3 puanla ayrılmayı başardı.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller;

Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle beraberliği yakaladı.



Anlık goller için -->@143spor pic.twitter.com/gvkoRQV2Q6 — TSL Anlık Goller | Takip @143spor (@anlik_goller) December 3, 2020