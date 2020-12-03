Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu

Burak Yılmaz, Lille'in Sparta Prag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına damga vurdu. Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olurken 7 dakikada attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu.
Lille, Burak Yılmaz'ın attığı gollerle Sparta Prag maçından 3 puanla ayrılmayı başardı.
İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller;
Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle beraberliği yakaladı.
Anlık goller için -->@143spor pic.twitter.com/gvkoRQV2Q6
Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle beraberliği yakaladı.
Burak Yılmaz oyuna girdi 2 gol attı ve Lille'i 2-1 öne geçirdi.. 🔥🔥
Anlık goller için -->@143spor pic.twitter.com/vcWpC0Gq89
Burak Yılmaz oyuna girdi 2 gol attı ve Lille'i 2-1 öne geçirdi.. 🔥🔥
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