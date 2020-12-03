UEFA AVRUPA LİGİ

Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille-Sparta Prag maçında 77. dakikada oyuna dahil oldu. Sahaya girdiğinde takımı 2-0 geride olan Yılmaz, attığı iki golle mücadelenin yıldızı oldu ve Lille'e 3 puanı getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, Lille'in Sparta Prag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına damga vurdu. Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olurken 7 dakikada attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu.

Lille, Burak Yılmaz'ın attığı gollerle Sparta Prag maçından 3 puanla ayrılmayı başardı.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller;

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