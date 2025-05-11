Kritik Sivasspor - Bodrum FK maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 35. hafta maçında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması 0-0 tamamlandı.
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top Koita'nın önünde kaldı. Koita'nın ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
50. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, kale direğinin yanına çarpan top auta gitti.
83. dakikada Radakovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, De Sousa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.