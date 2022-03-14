Krizin gölgesinde derbi

Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde aradığını bulamayan iki taraf da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Derbi, karşılaşma öncesi yaşanan erteleme polemiklerinin gölgesinde geçecek. Galatasaray, Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda ilk maçta İspanya’da golsüz berabere kaldığı Barcelona ile perşembe günü yapacağı rövanşta daha iyi bir zeminde oynamak için derbinin ertelenmesini isterken, Beşiktaş ise karşı çıktı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler’” derken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, “Gölge etmesinler yeter. Aslanlar gibi bekliyoruz” açıklaması gündeme oturdu.

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Geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş’ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.

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Aslan İzmir'de hazırlandı

Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazanarak Süper Lig’de çıkışa geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, derbiden galip ayrılıp hem yukarılara çıkmak hem de kötü giden sezonda taraftarlarına galibiyet hediye etmeyi planlıyor.

Avrupa Ligi’nde Barcelona ile deplasmanda yaptığı karşılaşmanın ardından olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul’a gelemeyen sarı-kırmızılılar ilk idmanını İspanya’da yaptı ve ardından İzmir’e geçti. Aslan, derbi hazırlıklarına İzmir’de devam etti ve dün İstanbul’a geldi.

Galatasaray’da derbisi öncesinde Arda Turan’ın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Ömer Bayram ile Mustafa Muhammed, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

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Gözler kadro tercihlerinde

Beşiktaş, hanesine yazdıracağı 3 puanla ilk 4’te yer alma şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Beşiktaş’ta kritik derbi öncesi iki futbolcudan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, N’Koudou, Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef ve Atiba ise kafileye dahil edildi.

Kaleyi Ersin’e emanet edecek olan teknik direktör Önder Karaveli, defansın sağında Rosier, solunda da Umut Meraş’a görev verecek. Karaveli’nin stoper ikilisinin de Vida ve Necip olması bekleniyor. Orta sahada ise Josef ve Can Bozdoğan takımın defansif ve hücum yükünü paylaşan futbolcular olacak. Hücum hattının ise Ghezzal-Teixeira-Kenan ve Güven Yalçın’dan oluşması bekleniyor.

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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

STAT: Nef

Nef SAAT: 20.00

20.00 HAKEM: Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan GALATASARAY: Pena, Boey (Omar), Nelsson, Marcao, Aanholt (Ömer), Berkan, Pulgar, Emre, Cicaldau, Kerem, Gomis (Mustafa Muhammed)

Pena, Boey (Omar), Nelsson, Marcao, Aanholt (Ömer), Berkan, Pulgar, Emre, Cicaldau, Kerem, Gomis (Mustafa Muhammed) TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

Domenec Torrent BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli



