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Spor

Kübra Türkaslan: "Eşim 30 saattir enkaz altında"

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Yeni Malatyaspor'un enkaz altında yer alan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:34 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kübra Türkaslan

Kübra Türkaslan

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonrasında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan enkaz altında kalmıştı.


Kübra Türkaslan, enkaz altından kurtarılırken, 28 yaşındaki file bekçisinden henüz haber alınamadı.


Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi. Videoda gözyaşlarını tutamayan ve yardım çığlıkları atan Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında. Dümdüz oldu burası" ifadelerini kullandı.




#Kübra Türkaslan
#Ahmet Eyüp Türkaslan
#Deprem
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Kübra Türkaslan: "Eşim 30 saattir enkaz altında"
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