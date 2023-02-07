Kübra Türkaslan: "Eşim 30 saattir enkaz altında"

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Kübra Türkaslan
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonrasında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan enkaz altında kalmıştı.
Kübra Türkaslan, enkaz altından kurtarılırken, 28 yaşındaki file bekçisinden henüz haber alınamadı.
Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi. Videoda gözyaşlarını tutamayan ve yardım çığlıkları atan Türkaslan, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında. Dümdüz oldu burası" ifadelerini kullandı.