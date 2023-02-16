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Spor

Kulüp başkanlarından birlik mesajı: "Bu tablo kalıcı olsun"

Trabzonspor'un tüm tribün gelirini depremzedelere bağışlayacağı UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF Yönetimi de şehre akın etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:51 . 16/02/2023 Perşembe
DHA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ahmet Ağaoğlu, Dursun Özbek, Ali Koç ve birçok kulüp başkanı bir araya geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ahmet Ağaoğlu, Dursun Özbek, Ali Koç ve birçok kulüp başkanı bir araya geldi.

Trabzonspor'un gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF Yönetimi de şehre geldi.


Eşsiz bir dayanışmanın yaşandığı futbol dünyasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bir çok kulübün temsilcisi destek için Trabzon'a geldi. karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan başkanlar birlik ve dayanışma mesajı verdi.


Ali Koç: "Bu dayanışma ruhu inşallah kalıcı olur"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bu dayanışma ruhu inşallah futbolda kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken, kavga ederken, yeri gelince bel altı vururken görüyoruz ki hayatta çok daha önemli problemler var. Bu da bizlere ders olsun. Dayanışma ruhu inşallah güçlenerek devam eder. İlk günden beri yaralarımızı birlikte saracağız diyoruz. Eşsiz bir dayanışma hakim. Futbol ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Ahmet Başkanın davetiyle birlikte Trabzonspor'u desteklemeye geldik" şeklinde konuştu.


"Bu resmi çok önemsiyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: "Futbol ailesi böyle bir günde birlik ve beraberliği ifade etmek için bugün Trabzonsporumuzu desteklemek, ona güç vermek, başarısına ortak olmak için buraya geldik. Ben bu resmi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir durum. Trabzon'da bir milli maç edasıyla buradayız. Tüm başkanlarımızla destek için buradayız" derken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; Trabzonspor - Basel maçı bizim için son derece önemli, tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz" açıklaması yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da tüm başkanlara destekleri için teşekkür ederek; "Futbol kulüpleri, TFF ve yöneticiler olarak sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum, birlik tablosunu görmek benim için bu maçın amacına ulaştığımızı söylüyor" dedi.

#Trabzonspor
#Basel
#Konferans Ligi
#Ali Koç
#Dursun Özbek
1 saat önce
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Kulüp başkanlarından birlik mesajı: "Bu tablo kalıcı olsun"
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