Kulüpler Birliği'nde gündem Süper Lig A.Ş.

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HDP binasına saldırı düzenleyen Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı

İzmir'de HDP il binasına saldırı düzenleyen ve bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in bağlantılarının tespiti için çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde şu ana kadar Gencer'in herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemedi.