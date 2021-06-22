Spor Kulüpler Birliğinde gündem Süper Lig AŞ
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Kulüpler Birliği'nde gündem Süper Lig A.Ş.

Kulüpler Birliği'nin eski Başkanı Mehmet Sepil, uzun zamandır vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planladıklarını, bunları önümüzdeki genel kurulda görüşeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Kulüpler Birliğinde gündem Süper Lig A.Ş.
Yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak.

Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına tekrar aday olmayacağını söyledi.

Bir süre önce de kendisinin görevinden ayrıldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

  • "Biz Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır, vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve gerekli düzenlemeler yapılarak Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planlıyorduk. Bu konuda da bugünkü toplantımızda yönetim kurulu olarak bu maddeleri önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülmesi için gündem olarak belirledik. 28 Haziran’da çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Temmuz’da gerçekleşecek genel kurul gündeminde bu tavsiye kararları görüşülecektir."

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