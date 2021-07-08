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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı seçimleri yapıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin görevi devam ettirmek istemediğini ifade etmesinin ardından yapılan seçimlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu vakfın yeni başkanı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı seçimleri yapıldı. İlk defa bir Trabzonspor başkanı Kulüpler Birliği'nde başkan seçildi. Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçilmesinin ardından Türk futbolunun acil sorunlarıyla ilgili çalışma içerisinde olacaklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun ilk açıklaması;

  • -"Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor."
  • -"Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğimizi sizinle paylaşmak istiyorum."
  • -"İvedilikle profesyonel yapıya geçilmesi gerekiyor. Bunun bir sonraki adımının da 'Süper Lig Kulüpleri AŞ' olması yolunda 21 kulübümüzün de mutabakatını aldık. Kulüp başkanları olarak fahri olarak göreve gelen insanlarız."
  • -"TFF'nin aldığı bir kararda, Kulüpler Birliği'nin de imzasının olması lazım. Ortalamaya bakınca, kulüplerimizin gelirlerinde %60-70 oranında bir gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız yok."

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Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
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