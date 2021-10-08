Kuntz'un gelişi galibiyeti getirmedi: Norveç karşısında sonunu getiremedik

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu yedinci maçında Türkiye, sahasında Norveç ile karşılaştı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 6. dakikada Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sol tarafında topu uzaklaştırmak isteyen Hanche-Olsen’e yaptığı baskı sonucu meşin yuvarlağın sahibi oldu. Cengiz, ceza alanında girdikten sonra Stefan Strandberg’den de kurtardığı topu altıpasta müsait pozisyonda bekleyen Kerem’e aktardı. Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Elyounoussi’nin ceza alanına girip çapraz pozisyondan yaptığı plase vuruş kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.
23. dakikada duvar paslarıyla gelişen Norveç atağında ceza sahasında Berat’ın ters vuruşu kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın da parmaklarının ucuyla yaptığı müdahale sonrası sol kale direğinden oyun alanına geri döndü.
36. dakikada Caner Erkin’in pasıyla sol kanatta meşin yuvarlağı alan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra çektiği sert şut kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.
GOL!
- 41. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Hauge’nin ceza alanına yaptığı ortada Nache-Olsen’in penaltı noktasının gerisinden arka direğe kafayla indirdiği top Thorstvedt’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleci Uğurcan ile birebirde kalarak yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
50. dakikada Hakan’ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz ceza alanında topun sahibi oldu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan dönerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
81. dakikada Hakan’ın kafayla ceza sahası dışı sol çapraza bıraktığı topu alan Kerem’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ödegaard’ın kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/cIVjsPol1S
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde gruptaki 7. maçında Norveç'le 1-1 berabere kaldı pic.twitter.com/cIVjsPol1S— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 8, 2021