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Volkan Demirel: Kupa ülkemize gelsin istiyorum

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimine katılan teknik direktör Volkan Demirel, kupanın ülkemize gelmesini istediğini söyledi. Ayrıca kura çekimi esnasında Volkan Demirel'in toplardan birisini açamaması sonrasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

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Haber Merkezi DHA
Kura çekiminde Volkan Demirel topları açamadı: Gülümseten diyalog
Volkan Demirel, Konferans Ligi'nde kuraları çekti

Teknik direktör Volkan Demirel, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Demirel, "Kupanın hikayesi burada başladı. İstiyorum ve düşünüyorum ki kupa da ya Başakşehir ile ya da Sivasspor ile ülkemize gelsin. Kura çekiminde bulunmak benim için de gurur verici. Çok heyecanlandım, gururlandım. Sahne bilmediğim bir şey, benim için güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonra daha iyi kuralar çekebilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Jesus Kiev'i istemişti"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi şansını değerlendiren Demirel, "UEFA Avrupa Ligi zor bir lig. Takımlar belli bir seviyede. Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti. Kiev geldi. Umarım istediğini sonuç olarak da alırız. Umarım hem Fenerbahçe hem Trabzonspor yollarına devam ederler" diye konuştu.

Demirel son olarak ilk çektiği kuranın Başakşehir olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise "İlk kura Başakşehir oldu. Umuyorum kupayı buraya getirirler" diyerek sözlerini noktaladı.

  • Güldüren diyalog
  • Kura toplarını açamayan Volkan Demirel ile Giorgio Marchetti arasında gülümseten bir diyalog yaşandı:
  • Marchetti: "Bir kaleci için bile zor bir iş.
  • Volkan Demirel: "Zor bir iş. Açılmıyor."
  • Marchetti: "Yardım edebilir miyim?"
  • Volkan Demirel: "Tabii."
  • Marchetti: "Böyle açılıyor"

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