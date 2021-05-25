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Kurtarıcı Türkler

Fransa’da 10 yılın ardından şampiyon olan Lille’de milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik’in performansları alkışlandı. Fransız basını “Kurtarıcı Türkler” manşetleri attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurtarıcı Türkler
RMC Sport kanalı “Bu başarının mimarları Galtier, Burak Yılmaz ve Campos” yorumunda bulundu.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille’in 10 yıl aradan sonra Fransa Ligue 1’de tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaştı. Son maçında Angers’i deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Lille’in şampiyonluğu Fransız basınında geniş yer buldu.

  • L’Equipe’in haberinde, “Lille, David ve Yılmaz’ın sayesinde, inanılmaz bir sezonun sonunda tarihinde 4. şampiyonluğunu elde etti” ifadesi kullanıldı. Haberde, milli futbolcularımızın şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağını gururla taşıdığı aktarıldı. RMC Sport kanalı ise “Bu başarının mimarları Galtier, Burak Yılmaz ve Campos” yorumunda bulundu. Le Figaro gazetesi, “Burak Yılmaz, Lille’i şampiyonluğa götürdü” başlığını kullanırken, milli futbolcumuzu takımın “kurtarıcısı” olarak nitelendirdi ve son 6 maçta 6 gol atarak Lille’yi şampiyonluğa ulaştırdığı vurgulandı.

Lille, dün tesislerde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Törene Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de katıldı. Burak Yılmaz, sahneye “Kral” tezahüratlarıyla davet edilirken, futbolcular kupayı kaldırdığı sırada “Burak Yılmaz” sloganları attı. Tören sonrası açıklama yapan Burak, “Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz” dedi. Türk bayrağını yanından ayırmayan milli futbolcumuz, “Güzel sezon geçti. Taraftarımıza mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz” diye konuştu. Burak, bu sezon 28 maçta 16 gol attı ve Lille’in en skorer ismi oldu.

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