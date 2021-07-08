Kuzey Makedonya'nın yıldızı Süper Lig'e transfer olacak mı?

EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın en dikkat çeken oyuncusu olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alioski, Leeds United'dan ayrıldı. Bonservisi elinde olan oyuncu birçok takımla görüşme yaparken Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini söylerken Rusya'dan CSKA Moskova'nın da oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.

Kulüplerin isteklerine rağmen Alioski, henüz beklemede. Kuzey Makedonya'nın yıldızı daha iyi teklifler için acele karar vermek istemediğini menajerlerine iletirken Türkiye'nin transfer ihtimallerinde son tercih olduğu öğrenildi.