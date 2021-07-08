Spor Kuzey Makedonyanın yıldızı Süper Lige transfer olacak mı?
FUTBOL FUTBOL

Kuzey Makedonya'nın yıldızı Süper Lig'e transfer olacak mı?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve bonservisi elinde bulunan Ezgjan Alioski'nin transferi son günlerde gündemde. Leeds United'dan ayrılan ve birçok takımın gündeminde olan futbolcunun kariyeriyle ilgili beklentisi ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Makedonyanın yıldızı Süper Lige transfer olacak mı?
Ezgjan Alioski, Kuzey Makedonya'nın dikkat çeken oyuncularındandı.

EURO 2020'de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın en dikkat çeken oyuncusu olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alioski, Leeds United'dan ayrıldı. Bonservisi elinde olan oyuncu birçok takımla görüşme yaparken Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiğini söylerken Rusya'dan CSKA Moskova'nın da oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.

Kulüplerin isteklerine rağmen Alioski, henüz beklemede. Kuzey Makedonya'nın yıldızı daha iyi teklifler için acele karar vermek istemediğini menajerlerine iletirken Türkiye'nin transfer ihtimallerinde son tercih olduğu öğrenildi.

  • Alioski, Leeds United formasıyla 171 resmi maça çıktı. 22 gol atan oyuncu 19 da asist yapma başarısı gösterdi.
Abone Ol Google News
Uzaylılar var iletişime geçecekler

'Uzaylılar var
iletişime geçecekler'

​​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması.
Çocuklarımızın aralarına girmelerine asla izin vermeyeceğiz

'Çocuklarımızın aralarına girmelerine
asla izin vermeyeceğiz'

​Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye LGBT tepkisi.
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlunu darp eden saldırganlar tutuklandı

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

Dışarısı 45 <br>içerisi 10 derece

Dışarısı 45
içerisi 10 derece

Beş yüz yıllık doğal klima: Sobayla ısınıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.