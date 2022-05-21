Kylian Mbappe PSG'de kaldı: Sözleşmesi dudak uçuklattı

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe kararını verdi ve kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Uzun bir süre Real Madrid ile de görüşen 23 yaşındaki oyuncu tercihini, kendi kulübünden yana kullandı.
Rekor sözleşme
Fransız basınında yer alan haberlerde Kylian Mbappe'nin PSG'den, 300 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu aynı zamanda başarı bonuslarının yanı sıra senelik 100 milyon euro net maaş alacak.
- Teknik direktörü seçecek
- Mbappe'nin sözleşmesinde sadece maddi konular değil aynı zamanda kulübün idarisiyle ilgili de maddelerin yer aldığı iddia edildi. Bu maddelere göre Fransız oyuncu, yeni teknik direktörü belirlenmesi, sportif direktör seçiminde söz sahibi olması ve kulüpteki transferleri değerlendirmesi hakkına da sahip olacak.
𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬’𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐢𝐜𝐢
𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬
🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/LtCVEKeqis
𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬’𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐢𝐜𝐢