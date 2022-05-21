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Kylian Mbappe PSG'de kaldı: Sözleşmesi dudak uçuklattı

Dünyada transferi yılan hikayesine dönen Fransız oyuncu Kylian Mbappe, PSG ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncunun, PSG ile yaptığı sözleşme rekor olarak tarihe geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kylian Mbappe PSGde kaldı: Sözleşmesi dudak uçuklattı
​Kylian Mbappe bu sezon 45 maçta, 36 gol ve 26 asistle oynadı.

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe kararını verdi ve kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Uzun bir süre Real Madrid ile de görüşen 23 yaşındaki oyuncu tercihini, kendi kulübünden yana kullandı.

Rekor sözleşme

Fransız basınında yer alan haberlerde Kylian Mbappe'nin PSG'den, 300 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu aynı zamanda başarı bonuslarının yanı sıra senelik 100 milyon euro net maaş alacak.

  • Teknik direktörü seçecek
  • Mbappe'nin sözleşmesinde sadece maddi konular değil aynı zamanda kulübün idarisiyle ilgili de maddelerin yer aldığı iddia edildi. Bu maddelere göre Fransız oyuncu, yeni teknik direktörü belirlenmesi, sportif direktör seçiminde söz sahibi olması ve kulüpteki transferleri değerlendirmesi hakkına da sahip olacak.

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