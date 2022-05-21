Kylian Mbappe PSG'de kaldı: Sözleşmesi dudak uçuklattı

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe kararını verdi ve kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Uzun bir süre Real Madrid ile de görüşen 23 yaşındaki oyuncu tercihini, kendi kulübünden yana kullandı.

Rekor sözleşme

Fransız basınında yer alan haberlerde Kylian Mbappe'nin PSG'den, 300 milyon euro imza parası alacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu aynı zamanda başarı bonuslarının yanı sıra senelik 100 milyon euro net maaş alacak.

Teknik direktörü seçecek

Mbappe'nin sözleşmesinde sadece maddi konular değil aynı zamanda kulübün idarisiyle ilgili de maddelerin yer aldığı iddia edildi. Bu maddelere göre Fransız oyuncu, yeni teknik direktörü belirlenmesi, sportif direktör seçiminde söz sahibi olması ve kulüpteki transferleri değerlendirmesi hakkına da sahip olacak.