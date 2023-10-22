La Liga'da yine ırkçılık skandalı

Sevillalı taraftarın Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunduğu an
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, bir kez daha ırkçılığın hedefi oldu.
La Liga'da Sevilla ile deplasmanda oynanan maçta tribündeki bir taraftar, 23 yaşındaki futbolcuya yönelik 'maymun' hareketlerinde bulundu.
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından görüntüyü gördüğünü ifade eden Brezilyalı futbolcu, İspanyol yetkilere çağrı yaparak ırkçılık yapan Sevillalı taraftarn cezalandırılmasını istedi.
Junior paylaşımında, "Maalesef maçta bir kişi tarafından gerçekleştirilen başka bir ırkçı eylemin fotoğrafını gördüm. Umarım İspanyol yetkililer üzerine düşeni yapar ve yasayı sonsuza dek değiştirir. Bu insanların cezalandırılması gerekiyor. Bu 19. kez oldu ve sayıyorum..." ifadelerini kullandı.