La Liga'da yine ırkçılık skandalı

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, bir kez daha ırkçılığın hedefi oldu.

Junior paylaşımında, "Maalesef maçta bir kişi tarafından gerçekleştirilen başka bir ırkçı eylemin fotoğrafını gördüm. Umarım İspanyol yetkililer üzerine düşeni yapar ve yasayı sonsuza dek değiştirir. Bu insanların cezalandırılması gerekiyor. Bu 19. kez oldu ve sayıyorum..." ifadelerini kullandı.