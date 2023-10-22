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Spor

La Liga'da yine ırkçılık skandalı

İspanya'da Sevilla ile Real Madrid arasında oynanan maçta eflatun-beyazlıların yıldızı Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunuldu. Sosyal medyadan isyan eden Brezilyalı futbolcu, İspanyol yetkililere ırkçılık konusunda çağrı yaptı.

Selman Ağrıkan
11:08 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sevillalı taraftarın Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunduğu an

Sevillalı taraftarın Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunduğu an

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, bir kez daha ırkçılığın hedefi oldu.


La Liga'da Sevilla ile deplasmanda oynanan maçta tribündeki bir taraftar, 23 yaşındaki futbolcuya yönelik 'maymun' hareketlerinde bulundu.


"19'uncu kez oldu"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından görüntüyü gördüğünü ifade eden Brezilyalı futbolcu, İspanyol yetkilere çağrı yaparak ırkçılık yapan Sevillalı taraftarn cezalandırılmasını istedi.


Junior paylaşımında, "Maalesef maçta bir kişi tarafından gerçekleştirilen başka bir ırkçı eylemin fotoğrafını gördüm. Umarım İspanyol yetkililer üzerine düşeni yapar ve yasayı sonsuza dek değiştirir. Bu insanların cezalandırılması gerekiyor. Bu 19. kez oldu ve sayıyorum..." ifadelerini kullandı.




#Real Madrid
#Vinicius Junior
#Sevilla
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