Lale Orta'dan Arda Güler yorumu: Kesinlikle yanlış alınmış bir karar

MHK Başkanı Lale Orta ve eski hakem Hugh Dallas, yayıncı kuruluş beIN Sports'a katıldı. Orta ve Dallas, Süper Lig'de yaşanan pozisyonları televizyonda anlattı.

MHK Başkanı Lale Orta ayrıca Süper Lig ekiplerine çağrıda bulundu.

63 yaşındaki başkan, "17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa, her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in penaltısı

"Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon,. VAR da hatalı karar vererek bu kararı düzeltmedi. Hatta bir simülasyondan, aldatmacadan da bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, seyrettirdiğiniz zaman bir kişinin buna penaltı diyeceğini düşünmüyorum. Yanlış karar."

Osayi-Samuel'in Alanyaspor maçı pozisyonu

"Osayi için net bir kırmızılık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi."

Trabzonspor-Kayseri maçındaki iptal edilen penaltı

"Trabzonspor-Kayserispor maçında iptal edilen penaltı için VAR kayıtlarını dinledim. Mame Diouf kafayı vuruyor ama top Eren Elmalı'nın sırtına geliyor. Doğru bir VAR uygulaması oldu."

Dubois-Ahmet Oğuz pozisyonu

MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas: “Dubois'e müdahale var. Hakem için kolay değil, çünkü uzak. Dördüncü hakem pozisyonu görüyor ve yakın. Ondan müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızıdan yanayım. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı”

Mertens'in müdahalesi

MHK Danışmanı Hugh Dallas: "Mertens, bu pozisyonda çok büyük bir risk alıyor. Şanslı ki çok fazla temas olmuyor. Sanırım hakem bu yüzden sarı karta yöneldi. Ama kırmızı kart olsa da bir şey söyleyemezsiniz. VAR'ın burada müdahale etmemesi, çok doğru. Sübjektif bir karar söz konusu."

Yeni uygulamayı anlattı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta katıldığı programda hayata geçirecekleri uygulamayı anlattı. Kulüplerin MHK’ya gönderecekleri pozisyonları bir çatı altında buluşup açıklayacaklarını aktaran Orta, şunları söyledi:

"17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Federasyonumuz da uygun gördüğü takdirde tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim."



