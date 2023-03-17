Lale Orta'yla ilgili gündem olan iddia: VAR'dan görüntü alıp özete koydurdu

MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya yaptığı müdahaleyle ilgili yayıncı kuruluşa baskı yaptığı öne sürüldü.





Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Haluk Yürekli, Lale Orta'nın söz konusu pozisyonla ilgili programda yapılan yorumlara tepki gösterdiğini ve kanal yetkilisini arayarak tehdit ettiğini söyledi.





"VAR odasından çekilmiş görüntüyü beIN Sports yetkilisine gönderdi"





Youtube'da kanalında açıklama yapan Yürekli, "beIN Sports Trio programındaki yorumcular, Donk'un Zaniolo'ya yaptığı harekete 'kırmızı kart' demişler. Ardından Lale Orta, beIN Sports yetkilisini aramış, 'Bu bir skandaldır yorumları düzeltmezlerse, ben oraya gelip yanlış olduğunu açıklayacağım' demiş. Sonrasında Lale Orta, VAR odasından telefonla çekilmiş görüntüyü beIN Sports yetkilisine gönderiyor. Bunun ardından özet görüntü değiştiriliyor ve Lale Orta'nın istediği görüntü özet görüntüye koyuluyor" diye konuştu.





Yaşananların ardından beIN Sports Program Müdürü Murat Caner’in istifa etmesi dikkati çekti.





"Görüntü elimde"





Bir diğer gazeteci Burhan Can Terzi de Lale Orta'yla ilgili ortaya atılan iddiayı teyit ettiğini söyledi.





Terzi, "MHK Başkanı Lale Orta'nın, VAR Odası'na ve Yayıncı kuruluşa Donk-Zaniolo pozisyonuyla ilgili müdahale ettiğini teyit ettim. Lale Orta'nın dışarı sızdırılan ve özete eklettiği görüntü de elimde mevcut. Bir vatandaş olarak sayın Orta'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.













🔴 MHK Başkanı Lale Orta'nın, VAR Odası'na ve Yayıncı kuruluşa Donk-Zaniolo pozisyonuyla ilgili müdahale ettiğini TEYİT ettim.



Lale Orta'nın dışarı sızdırılan ve özete eklettiği görüntü de elimde mevcut.



Bir vatandaş olarak sayın Orta'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. — Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) March 17, 2023







