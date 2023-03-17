|
Reklam
Reklam
Spor

Lale Orta'yla ilgili gündem olan iddia: VAR'dan görüntü alıp özete koydurdu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın, Donk-Zaniolo pozisyonuyla ilgili yayıncı kuruluşa müdahale ederek VAR Odası'ndan çektiği görüntüyü özete eklettirdiği iddia edildi.

15:50 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Lale Orta daha önce yayıncı kuruluştaki Trio programında pozisyonları değerlendiriyordu.

Lale Orta daha önce yayıncı kuruluştaki Trio programında pozisyonları değerlendiriyordu.

MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya yaptığı müdahaleyle ilgili yayıncı kuruluşa baskı yaptığı öne sürüldü.


Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Haluk Yürekli, Lale Orta'nın söz konusu pozisyonla ilgili programda yapılan yorumlara tepki gösterdiğini ve kanal yetkilisini arayarak tehdit ettiğini söyledi.


"VAR odasından çekilmiş görüntüyü beIN Sports yetkilisine gönderdi"

Youtube'da kanalında açıklama yapan Yürekli, "beIN Sports Trio programındaki yorumcular, Donk'un Zaniolo'ya yaptığı harekete 'kırmızı kart' demişler. Ardından Lale Orta, beIN Sports yetkilisini aramış, 'Bu bir skandaldır yorumları düzeltmezlerse, ben oraya gelip yanlış olduğunu açıklayacağım' demiş. Sonrasında Lale Orta, VAR odasından telefonla çekilmiş görüntüyü beIN Sports yetkilisine gönderiyor. Bunun ardından özet görüntü değiştiriliyor ve Lale Orta'nın istediği görüntü özet görüntüye koyuluyor" diye konuştu.


Yaşananların ardından beIN Sports Program Müdürü Murat Caner’in istifa etmesi dikkati çekti.


"Görüntü elimde"

Bir diğer gazeteci Burhan Can Terzi de Lale Orta'yla ilgili ortaya atılan iddiayı teyit ettiğini söyledi.


Terzi, "MHK Başkanı Lale Orta'nın, VAR Odası'na ve Yayıncı kuruluşa Donk-Zaniolo pozisyonuyla ilgili müdahale ettiğini teyit ettim. Lale Orta'nın dışarı sızdırılan ve özete eklettiği görüntü de elimde mevcut. Bir vatandaş olarak sayın Orta'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.






#MHK
#Lale Orta
#Galatasaray
#Kasımpaşa
1 saat önce
default-profile-img
Lale Orta'yla ilgili gündem olan iddia: VAR'dan görüntü alıp özete koydurdu
Doktor rüşveti böyle aldı
Düğünlerde en düşük takı maliyeti 28 bin TL
İstanbul'da suç örgütüne eş zamanlı darbe
Beyoğlu'ndaki silahlı saldırıya soruşturma
Peygamber Efendimizin Sünnetleri - Hz. Muhammed’in (S.A.V) Örnek Davranışları, Ahlakı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.