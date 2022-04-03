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Spor Larin 70te oyuna girdi 80de tokat attı
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Larin 70'te oyuna girdi 80'de tokat attı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Kanadalı futbolcu Cyle Larin oyuna girdikten 10 dakika sonra Siopis'le girdiği ikili mücadelede rakibine tokat attı ve kırmızı kart gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Larin 70te oyuna girdi 80de tokat attı
Trabzonspor-Beşiktaş

Lig'de haftanın maçı Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynandı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Kanadalı futbolcu Cyle Larin oyuna girdikten 10 dakika sonra Siopis'le girdiği ikili mücadelede rakibine tokat attı ve kırmızı kart gördü.

  • Yüksek tempoda oynanan mücadelede 70. dakikada oyuna giren Kanadalı futbolcu Cyle Larin 80. dakikada sol kanatta topu alarak takipçisi Siopisi geçti. Ancak Yunan futbolcu Larin'i durdurmak için formasından çekti ve uzun süre bırakmadı. Bunun üzerine Kanadalı futbolcu Larin bu müdahaleye sinirlenerek rakibini önce itti daha sonrada tokat attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Zorbay Küçük Larin'e kırmızı kart gösterdi. Küçük Siopis'i de sarı kartla cezalandırdı.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır


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