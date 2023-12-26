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Spor

Dünyaca ünlü takımın sportif direktörü açıkladı: "Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırdık"

Süper Kupa için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp bir yandan kadrosuna yeni oyuncular katmak isterken bir yandan eldeki oyunculardan bazılarını satmayı planlıyor. Sarı lacivertliler 2021 yılında Çin'den kadrosuna kattığı Kim Min Jae gibi oyuncuları bularak, daha sonra yüksek rakama satmak istiyor. Ayrıca daha önce Lazio'nun sportif direktörlüğünü yapan Igli Tare de, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe'ye kaptırdıklarını söyledi.

Haber Merkezi
11:46 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:46 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro civarında.
Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro civarında.

2021 yılında takımın başına Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, daha sonra tecrübeli hocanın istediği oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalar yapmıştı. Bu oyunculardan birisi de Kim Min Jae'ydi. Pereira'nın Çin'den takip ettiği ve beğendiği oyuncuyu, 3 milyon euro karşılığında kadrosuna katan sarı lacivertliler, sadece bir yıl sonra Güney Koreli oyuncuyu 18 milyon euro bedelle Napoli'ye satmıştı.


"Kim Min Jae'yi Fenerbahçe'ye kaptırdık"

Napoli'de de gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Kim Min Jae, bir yıl sonra da 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, Kim Min Jae hakkında açıklamalarda bulundu. Tare, Koreli oyuncuyu istediklerini ama Fenerbahçe'nin aldığını söyledi. Igli Tare, "Kim Min-Jae bir pişmanlık. Çin'de oynarken, Fenerbahçe'ye gitmeden önce bir teklif yapmıştık. Ancak Fenerbahçe'ye kaptırdık" ifadelerini kullandı.


Bu sezon 44 karşılaşmada görev yapan Kim Min Jae, 2 defa fileleri havalandırdı. Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro civarında.


Fenerbahçe yeni Kim Min Jae'ler bulmak istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min Jae örneğinde olduğu gibi genç oyuncularla da masaya oturmak istiyor. Oyuncu satma konusunda oldukça başarılı olan sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuları uygun bir bedelle kadroya katıp daha sonra yüksek bonservis rakamlarına satmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe'de bu kapsamda transfer çalışmaları devam ediyor.


Bayern Münih, Kim Min Jae'nin transferini bu video ile açıklamıştı;





#Fenerbahçe
#Kim Min Jae
#Lazio
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