2021 yılında takımın başına Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, daha sonra tecrübeli hocanın istediği oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalar yapmıştı. Bu oyunculardan birisi de Kim Min Jae'ydi. Pereira'nın Çin'den takip ettiği ve beğendiği oyuncuyu, 3 milyon euro karşılığında kadrosuna katan sarı lacivertliler, sadece bir yıl sonra Güney Koreli oyuncuyu 18 milyon euro bedelle Napoli'ye satmıştı.





"Kim Min Jae'yi Fenerbahçe'ye kaptırdık"

Napoli'de de gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Kim Min Jae, bir yıl sonra da 50 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, Kim Min Jae hakkında açıklamalarda bulundu. Tare, Koreli oyuncuyu istediklerini ama Fenerbahçe'nin aldığını söyledi. Igli Tare, "Kim Min-Jae bir pişmanlık. Çin'de oynarken, Fenerbahçe'ye gitmeden önce bir teklif yapmıştık. Ancak Fenerbahçe'ye kaptırdık" ifadelerini kullandı.





Bu sezon 44 karşılaşmada görev yapan Kim Min Jae, 2 defa fileleri havalandırdı. Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro civarında.





Fenerbahçe yeni Kim Min Jae'ler bulmak istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min Jae örneğinde olduğu gibi genç oyuncularla da masaya oturmak istiyor. Oyuncu satma konusunda oldukça başarılı olan sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuları uygun bir bedelle kadroya katıp daha sonra yüksek bonservis rakamlarına satmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe'de bu kapsamda transfer çalışmaları devam ediyor.





Bayern Münih, Kim Min Jae'nin transferini bu video ile açıklamıştı;















