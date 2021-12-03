Spor Tolgay Arslandan 90+9 dakikada muhteşem gol
FUTBOL FUTBOL

Tolgay Arslan'dan 90+9. dakikada muhteşem gol

Serie A'nın 15. haftasında Udinese deplasmanda Lazio ile karşılaştı. Mücadelenin son dakikasında Tolgay Arslan'ın attığı muhteşem golle skoru 4-4'e getiren Udinese, sahadan bir puanla ayrıldı. Tolgay Arslan'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Lazio-Udinese maç özeti izle: Tolgay Arslanın golünü izle
Tolgay Arslan ve arkadaşlarının gol sevinci

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasının kapanış maçında Lazio, Udinese ile 4-4 berabere kaldı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, kendi liginde orta sıralarda yer alan Udinese'yi Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk etti.

İlk yarıdan dakikalar

Maça hızlı başlayan Udinese, 17. dakikada Beto'nun golüyle öne geçti: 0-1.

Beto, 32. dakikada da farkı 2'ye çıkaran golü attı: 0-2. Bu golden 2 dakika sonra Lazio'nun golcüsü Immobile, skoru 1-2'ye getirdi.

44. dakikada Udinese'de Molina, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

İlk yarı, konuk Udinese'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

İkinci yarıya etkili giriş yapan takım ise Lazio oldu. Ev sahibi takım, 51. dakikada Pedro ile farkı 1'e indirdi: 2-3.

Lazio, daha sonra 56. dakikada Milinkovic-Savic ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3.

Ev sahibi Lazio, 57. dakikada Patric'in çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Udinese'de de Molina, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, konuk ekibi sahada 10 kişi bıraktı.

Mavi-beyazlı başkent takımı, 79. dakikada Acerbi ile maçta ilk kez öne geçti: 4-3.

Karşılaşma artık bu skorla sona erecek diye düşünülürken, Lazio üstünlüğünü koruyamadı. Udinese'de oyuna sonradan giren Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan, 90+9. dakikada skoru 4-4'e getiren golü attı. Udinese'de Wallace, 90+10. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımının maçı 9 kişi tamamlamasına neden oldu.

Chelsea Watford engelini iki golle aştı
SPOR
Chelsea Watford engelini iki golle aştı

Tolgay Arslan'ın golünü izle
Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.