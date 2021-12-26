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Leeds United-Aston Villa maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle Leeds United-Aston Villa maçı da ertelendi. Böylece ligde ertelenen maç sayısı 14'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Leeds United-Aston Villa maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Premier Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maç sayısı 14'e yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United-Aston Villa karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takımın, 28 Aralık Salı günü karşılaşması planlanıyordu. Leeds United'ın bugün Liverpool ile oynaması planlanan müsabaka da aynı gerekçeyle önceden ertelenmişti.

Toplam 14 maç ertelendi

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 14'e yükseldi.


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