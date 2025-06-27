Leicester City Ruud van Nistelrooy'la yollarını ayırdı

Van Nistelrooy da yaptığı açıklamada, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Kulüpte görev yaptığım süre boyunca gösterdikleri profesyonellik ve özveri için Leicester City oyuncularına, antrenörlerine, akademisine ve birlikte çalıştığım tüm personele, destekleri için taraftarlara şahsen teşekkür ediyor, bu vesileyle kulübe gelecek için iyi dileklerde bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.