Spor Letonyanın hocası "Türkiyenin gruptaki durumunu takip etmiyoruz"
FUTBOL FUTBOL

Letonya'nın hocası: "Türkiye'nin gruptaki durumunu takip etmiyoruz"

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye'nin gruptaki şansından çok kendi oyunlarına odaklandıklarını ve bu yönde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi. Takımın hücum oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ise, "Benim için karşıma kimin çıkacağı o kadar önemli değil" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Letonyanın hocası: Türkiyenin gruptaki durumunu takip etmiyoruz
Teknik direktör Kazakevics ve futbolculardan Gutkovskis

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye ile sahalarında yapacakları karşılaşmaya ilişkin maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda forvet oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ile açıklamalarda bulundu.

"Sadece kendimize odaklandık"


Kazakevics, Türkiye'nin durumundan çok kendi durumlarına odaklandıklarını belirterek, "Gerçekten Türkiye'nin grup içindeki durumunu ya da şansını takip etmiyoruz. Sadece kendimize odaklandık" ifadelerini kullandı.

Letonya Teknik Direktörü, iki takım arasındaki son 5 maçın berabere bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Yarınki oyunda her şey 0-0 başlayacak geçmişin, daha önceki maçların önemi olmayacak, önümüze bakıyoruz. Oyuna motive olacağız. Son Türkiye-Norveç maçını seyrettikten sonra teknik direktör değişikliğinin Türkiye'nin oyunu üzerinde bir takım farklılıklar oluşturduğunu gördük. Biz de bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarınki oyunda bunları da göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Kazakevics, "Oyununuzda ne gibi farklılıklar olacak?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Gutkovskis: "Karşıma kimin çıkacağı o kadar önemli değil"


Letonya'nın hücum oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ise, "Türkiye'nin en önemli stoperlerinden Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'nün cezaları sona erdi. Bir forvet oyuncusu olarak bunu bir şanssızlık olarak görüyor musun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

  • "Yarın oynarsam benim için karşıma kimin çıkacağı o kadar önemli değil. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışacağım. Tek düşüncem bu."

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte senaryolar
SPOR
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte senaryolar

A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı
SPOR
A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı
Ölüm oranı iki kat fazla

Ölüm oranı iki kat fazla

​İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan çifte virüs uyarısı.
Lütfen bir şey olmasın

'Lütfen bir şey olmasın'

​Aracıyla çarptığı adamın başında gözyaşı döktü.
Adanada gençlerle buluşma

Adana'da gençlerle buluşma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız
Vefat sayısı 200'ün altında

Vefat sayısı 200'ün altında

​10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Talep yağıyor

Talep yağıyor

​Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor.

​10 bin parçacıkla tehdidi avlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.