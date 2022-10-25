Levent Tüzemen VAR konuşmalarını açıkladı: "Ali Palabıyık izlemeye gitmedi"

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelede 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, sahadan bir puanla ayrıldı: 2-2. Karşılaşmada Sacha Boey'in görmüş olduğu kırmızı kartın yankıları hala devam ediyor.

"VAR çağırdı ama Ali Palabıyık gitmedi"

A Spor'da yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Levent Tüzemen, VAR'ın maçın hakemi Ali Palabıyık'ı pozisyonu izlemesi için monitöre davet ettiğini ama Palabıyık'ın gitmediğini söyledi. Tüzemen, "Bana gelen bilgilere göre VAR, aslında kırmızı karttan sonra Ali Palabıyık'ı çağırmış. 'Kırmızıyı verdin ama gel yine de bir bak' diyor. Fakat hakem, 'Ben zaten gördüm. Sen bana ne sunacaksın' diyerek izlemeye gitmemiş" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Mücadelenin 31. dakikasında orta saha çizgisi civarında rakibini yere düşüren Sacha Boey, bariz gol şansını engellemeden dolayı direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

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