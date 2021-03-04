Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig lideri Giresunspor, çok önemli bir sponsorluk anlaşması sağladı. Giresunspor, Türkiye’nin en büyük grup şirketlerinden Albayrak Medya’ya ait GZT ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Bu kapsamda Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet arasında sözleşme imzalandı. Albayrak Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleşen törene, şirketin yönetim kurulu üyeleri, Giresunspor yönetimi ve GZT editörleri katıldı.

GZT sponsorluk anlaşmasını, "Birlikte Süper Lig'e Giresunspor" paylaşımıyla duyurdu.

Birlikte Süper Lig'e 😎 @Giresunspor pic.twitter.com/msYlExnR30 — gzt (@gztcom) March 4, 2021

Yeni medyanın dinamik markası

GZT, yeni medya alanında yayıncılık yapan dijital bir medya markası olarak kendini tanımlıyor. Yeni medyanın en aktif ve dinamik markalarından GZT, GZT Spor mobil uygulaması ve pek çok mecrası ile sevilen bir marka haline geldi.

REKLAM

Haber ve bilginin sosyal medyası olarak genç bir ekiple yayıncılık faaliyetlerini sürdüren GZT’nin haber uygulamasının yanı sıra spor alanında Zpor markası da bulunuyor.

Bunlara ek olarak Lokma, Arkitekt, Skyroad, Mecra, GZTMZT, Nihayet, Cins gibi dijital medya kanalları da GZT bünyesinde yer alıyor. Günde 5 milyon kişiye ulaşan ve 20 milyon erişim elde eden mecra, interaktif yayınları, özel prodüksiyon videoları ve takipçileriyle sosyal medyada sağladığı iletişim yöntemleriyle öne çıkıyor.

GZT çalışanları da imza törenine katılıp hatıra fotoğrafı çektirdi.





Bu gönderiyi Instagram'da gör GZT (@gzt)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: "Her kulübün bu tarz desteklere ihtiyacı var"





Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet yaptığı açıklamada, "Bugün burada hem Türk futbolu hem de Giresunspor için önemli bir anı yaşıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlarda Giresunspor'un elinden tutan ve çok önemli bir katkı sağlayan GZT ile sponsorluk ve isim hakkı sözleşmesi imzalıyoruz. Bu bizim için çok önemli, şu anda takımımız lider durumda. İnşallah GZT ile birlikte Süper Lig yolunda hayırlı sonuçlar alırız. Bu süreçte bize birçok konuda destek olan Albayrak Grubu'na da teşekkür ediyorum. Çünkü yaşadığımız süreç çok kolay değil. Bu süreçte ekonomik olarak takımlara sponsor bulmanın da zorluğunu biliyorum. Bu desteği bizden esirgemedikleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik hem Türk futbolu hem de Giresunspor için hayırlara vesile olur" dedi.

REKLAM

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ve GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet.

Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca: "Giresunspor GZT ile daha büyük bir marka olacak"

Ömer Karaca ise, "Bugün GZT için çok heyecan verici bir gün. GZT olarak çok önemli bir anlaşmaya imza attık. GZT yeni medya alanında dijital yayıncılık yapan günlük 5 milyon ziyaretçisi, 20 milyonu aşkın erişimi olan ve her geçen gün bunu artıran çok önemli bir markamız. Bir yönüyle futbolla benzerlik taşıdığını söylemek de mümkün. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği bir mecra olarak Giresunspor'u bu yıl desteklemek ve tıpkı hızla büyüttüğümüz diğer markalarımız gibi oradaki enerjiyi buraya aktarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah Süper Lig'e çıkacağını umduğumuz Giresunspor, inanıyorum ki GZT'nin genç ve yüksek enerjisini de arkasına alarak çok daha hızlı yükselen bir marka haline gelecek. Biz de hem GZT olarak hem de Albayrak Medya Grubu'nun tüm diğer markaları olarak Giresunspor'un marka bilinirliğini artırılması daha görünür olması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz inşallah. Bu anlaşmanın gerçekleşmesinde başta Kazım Albayrak Bey olmak üzere Albayrak ailesine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Ben GZT-Giresunspor kardeşliğinin çok güzel sonuçlara gebe olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Örnek bir spor iletişimi planlanıyor

GZT, ‘duyarlı’ bir medya markası olarak da farklı bir yönüyle destek faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda Anadolu kulüplerine katkıda bulunabilmek adına Giresunspor ile sezon sonuna dek isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda Giresun’un yaşadığı sel felaketinin ardından sporun birleştirici yönüne vurgu yapılacak ve Anadolu takımlarına destek verilmesi adına yurt genelinde bir farkındalık oluşturulacak. Türkiye’nin en etkin yeni medya markası olan GZT’nin Giresunspor ile yapmış olduğu sponsorluk anlaşması kapsamında medya ile spor alanlarının bir araya getirilmesi ve kulübün şampiyonluk yolunda spor iletişimi noktasında da örnek bir süreç yürütülmesi planlanıyor.

OYNAT 05:06 Giresunspor'un isim sponsoru GZT oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig lideri Giresunspor, çok önemli bir sponsorluk anlaşması sağladı. Giresunspor, Türkiye'nin en büyük grup şirketlerinden Albayrak Medya'ya ait GZT ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Bu kapsamda Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet arasında sözleşme imzalandı. Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene, şirketin yönetim kurulu üyeleri, Giresunspor yönetimi ve GZT editörleri katıldı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder







