Spor Lider GZT Giresunsporun maçında tartışmalı pozisyon
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Lider GZT Giresunspor'un maçında tartışmalı pozisyon

TFF 1. Lig lideri GZT Giresunspor'un Ümraniyespor deplasmanında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü tartışmalara neden oldu. Futbolseverler 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) olmamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arka direkte bulunan Sadi Karaduman için bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.
Arka direkte bulunan Sadi Karaduman için bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta GZT Giresunspor'un deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olduğu maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Giresunspor'un kazandığı duran topta arka direkte topu filelere gönderen savunma oyuncusu Sadi Karaduman'ın golü, yan hakem Mert Bulut'un uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Hakemin hatalı karar verdiğini savunan Giresunsporlu taraftarlar, pozisyon tekrarının yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmemesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, TFF 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin olmayışına sitemde bulundu.

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