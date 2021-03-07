Lider GZT Giresunspor'un maçında tartışmalı pozisyon

TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta GZT Giresunspor'un deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olduğu maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Giresunspor'un kazandığı duran topta arka direkte topu filelere gönderen savunma oyuncusu Sadi Karaduman'ın golü, yan hakem Mert Bulut'un uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Hakemin hatalı karar verdiğini savunan Giresunsporlu taraftarlar, pozisyon tekrarının yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirilmemesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, TFF 1. Lig'de Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin olmayışına sitemde bulundu.