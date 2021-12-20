Spor Lider Trabzonspor Ocak ayında tartışılmayacak bir oyuncu almak istiyor
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Lider Trabzonspor Ocak ayında tartışılmayacak bir oyuncu almak istiyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve devre arası transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir ismi gündemine aldı. Bordo mavililer Gremio'da kiralık olarak forma giyen ancak Avrupa'ya geri dönmek isteyen Douglas Costa'nın transfer şartları hakkında bilgi aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lider Trabzonspor Ocak ayında tartışılmayacak bir oyuncu almak istiyor
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor, bonservisi Juventus'ta olan ve Gremio'da kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Douglas Costa ile ilgileniyor.

Brezilya'da mutsuz olan ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, ligin ikinci yarısı için oyuncusuna yeni kulüp bakıyor.

Brezilya ekibi Sao Paulo ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da durumunu yakından takip ettiği oyuncunun Trabzonspor'un da gündeminde olduğu ve oyuncunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi.

Ocak ayında Juventus ile anlaşmasını sonlandırmak isteyen Douglas Costa'nın bonservisini eline alabileceği konuşulurken Trabzonspor'un bu transfer için şartları zorlayabileceği aktarıldı.

  • Douglas Costa, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih ve Juventus gibi takımların formasını giymiş ve birçok başarıya imza atmıştı.
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