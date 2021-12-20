Lider Trabzonspor Ocak ayında tartışılmayacak bir oyuncu almak istiyor

Trabzonspor, bonservisi Juventus'ta olan ve Gremio'da kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Douglas Costa ile ilgileniyor.

Brezilya'da mutsuz olan ve Avrupa'ya geri dönmek isteyen 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri, ligin ikinci yarısı için oyuncusuna yeni kulüp bakıyor.

Brezilya ekibi Sao Paulo ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da durumunu yakından takip ettiği oyuncunun Trabzonspor'un da gündeminde olduğu ve oyuncunun transfer şartlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi.

Ocak ayında Juventus ile anlaşmasını sonlandırmak isteyen Douglas Costa'nın bonservisini eline alabileceği konuşulurken Trabzonspor'un bu transfer için şartları zorlayabileceği aktarıldı.